大猩猩被囚禁曼谷私人动物园逾30年 改善处境呼声再起

（法新社曼谷21日电） 在泰国曼谷一家贩卖廉价香水和尼龙内衣的百货公司7楼，圈养着一只大猩猩，它30多年来被单独关在水泥牢笼中，这个境遇近来又引起外界有关改善它处境的呼声。

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世界各国保育人士早已争取将这头大猩猩「小莲花」（Bua Noi）迁出帕塔动物园（Pata Zoo），知名歌手雪儿（Cher）和女演员吉莲安德森（Gillian Anderson）2020年也加入了发声行列。

不过，小莲花属于私人家族所有，这个家族一直抗拒公众和政府施压，不愿让出这头严重濒危动物的所有权。

帕塔动物园座落在曼谷Pata Pinklao百货公司6楼和7楼，是一座位于顶楼的空中动物园。小莲花已被圈养在园区笼中30多年，许多游客都见过它在笼中焦虑地打滚、甚至拔毛的画面。

本月它的处境再度登上媒体版面，因为帕塔动物园悬赏10万泰铢（约新台币9万元）徵求线报，以找出在百货公司外墙涂上「释放小莲花！」口号的人。

在泰国有意摆脱任由游客与老虎合影或虐待大象的恶名以树立保育形象的此时，帕塔动物园是个污点。当局已通过新的保育法律，但主要是为防止虐待野生动物，而不必然涵盖如同帕塔一样的私立动物园或如同小莲花一样的非本土动物。

动物福利法规的执行情况只在全泰8个国立动物园受到监督，至于私立动物园是否会遵守请领执照时的规定，则比较令官员担心。

© 2023 AFP