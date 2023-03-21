岸田文雄抵基辅并走访布查 乌克兰赞「历史性」访问

（法新社基辅21日电） 乌克兰外交部今天欢迎日本首相岸田文雄到访基辅，赞许他的「历史性」访问是传达对乌克兰支持的重要展现；岸田也造访基辅州布查镇，俄军被控在占领当地3周期间屠杀平民。

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乌克兰外交部第一副部长泽帕尔（Emine Dzheppar）在推特写道，日相「这场历史性访问象徵（乌克兰与日本的）团结和密切合作。我们感激日本的强力支持，及其对于我国未来胜利的贡献」。

法新社记者在基辅郊外的布查镇（Bucha）报导，岸田抵达这座城镇进行正式访问。

俄罗斯去年2月全面入侵乌克兰，经历一个月的战斗后，俄国从乌克兰北部撤军，宣布将集中力量征服乌东顿巴斯地区（Donbas）。同年4月初，乌克兰当局在布查镇发现数十具平民尸体横躺街头，尸横遍野的画面引发国际愤慨。

岸田此行将与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会谈。与此同时，中国国家主席习近平正在俄罗斯进行国是访问，并于今天与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）展开正式会谈。

岸田文雄是最后一位亲访乌克兰的七大工业国集团（G7）领袖。日方为避免行程过早曝光，先安排岸田搭乘包机而非政府专机抵达波兰，且仅有少数人随行，之后再转搭火车赴乌，行程保密到家。

日本已金援乌克兰超过70亿美元（约新台币2135亿元），并收容2000多名流离失所的乌克兰人，协助安置并提供就业和教育。这对素来以严格移民政策闻名的日本实属罕见。

© 2023 AFP