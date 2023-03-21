拜登选择中间路线 2024总统大选胜选策略

（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登今天驱车前往一场环保活动时，会同时听到左右派民众抱怨。全美仍在等待拜登正式宣布明年将寻求连任，但他已清楚展现自己打算采取何种立场胜选：走中间路线。

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在一个立场黑白分明的时代，拜登想要走一条灰色道路。

因此，当拜登今天在美国内政部的环境论坛上致词时，他将强调白宫新闻室所说的，政府「对于促进保育、修复和管理进行了历史性投资」。

拜登可能会提到，他监督美国国会通过史上最大规模绿能投资的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act，IRA）；或是提到他签署连串行政命令，逆转川普尝试开放发展野生动物保护区的政策。拜登在2020年总统大选击败川普，2024年大选两人可能会再度交手。

不过，拜登一周前才批准康菲石油公司（ConocoPhillips）具有争议性的阿拉斯加州北坡（North Slope）地区大规模石油钻探计画，估计这项开发计画将释放相当于200万辆汽车的碳排。

拜登对局势混乱的美国南部与墨西哥边界采取的政策，同样让盟友和措手不及的敌手大感意外。

去年美墨边境不断有非法移民和寻求庇护者涌入，让拜登政府看上去几乎束手无策。今年，拜登政府祭出严格新措施，让非法移民甚至打消进入美国的念头，导致移民数量大幅减少。

有报导指出，拜登甚至正在考虑授权恢复川普执政时期最受猛烈批评的政策之一，也就是将非法越境的一家人全部拘留。

美国右派阵营愈来愈难将拜登描绘成一个失控的社会主义者。正如保守派杂志「国家评论」（National Review）所写的，新任白宫幕僚长齐安兹（Jeff Zients）显然「要么本能上不那么自由派，不然就是对拜登任期第3年或第4年实现进步主义愿望清单不那么感兴趣」。

至于在美国左派阵营，拜登单纯有很多政治资本可以消耗。

美国国会进步派党团（Congressional Progressive Caucus）主席杰亚帕尔（Pramila Jayapal）告诉美国国家广播公司（NBC）：「我仍然相信，他（拜登）在绝大多数领域都非常好。」

民主党左派长期支柱联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）也说：「我们并非在所有事情上都意见一致，但是我很高兴是他当总统。」

© 2023 AFP