美国指责中俄作梗 「鼓励」北韩试射飞弹

（法新社纽约20日电） 美国今天指责中国与俄罗斯，因为中俄在联合国安全理事会阻挠对北韩发射飞弹行为采取联合行动，美国认为中俄等于是在「鼓励」北韩发射飞弹。

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美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）抨击中俄两国拒绝「进行诚信外交」，并指责他们「在安理会蓄意阻挠，鼓励北韩发射弹道飞弹而不受惩罚。」

汤玛斯-葛林斐德在安理会的一场会议上问道：「朝鲜民主主义人民共和国（DPRK，北韩正式国名）到底要违反联合国安理会的决议义务多少次，中国与俄罗斯才会停止包庇北韩政权？」

去年5月，中国与俄罗斯否决了一项对北韩实施新制裁的决议，此后，尽管北韩多次发射飞弹，最近一次即在19日，但安理会尚未就此问题通过任何决议。

安理会上一次对北韩采取一致行动是在2017年。时任美国总统的川普在北韩进行飞弹与核试后，带头通过3项一致决议，对北韩实施了3轮严厉的经济制裁。

包括美国、法国、日本与南韩在内的9个安理会成员国，在联合声明中谴责北韩试射飞弹「数量前所未见」，并表示「日益严重的危机不仅威胁地区，还威胁全球和平与稳定」。

声明说道：「朝鲜民主主义人民共和国正在考验安理会的决心和宗旨，安理会必须采取行动。」

中国与俄罗斯拒绝对北韩的飞弹试射承担任何责任，并表示这应归咎于美国与南韩举行的联合军事演习。

© 2023 AFP