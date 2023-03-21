美财长叶伦信心喊话 指银行业正恢复稳定

（法新社华盛顿21日电） 美国财政部长叶伦今天将在会议中发表谈话，称矽谷银行（SVB）和对加密货币产业友好的商业银行Signature Bank近日倒闭，引发银行业担忧之后，美国银行业正「恢复稳定」。

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近期的银行倒闭潮已引发信任危机，许多类似规模银行的客户纷纷撤回资金，并将其转存入更大的金融机构。这些机构被认为大到不能倒，一旦它们面临危机，政府一定会出手救援。

尽管如此，叶伦（Janet Yellen）强调，在当局采取相应措施提振信心并遏制危机蔓延之后，「区域银行的存款外流总量已恢复稳定」。

根据法新社所见、叶伦即将在美国银行家协会（American Bankers Association）华盛顿特区峰会上发布的演讲稿，她说，「为保护更广泛的美国银行体系，我们的干预是必要手段。」

「如果规模较小的机构面临持续蔓延的挤兑风险，也可能需要采取类似行动。」

叶伦指出，「我相信我们的行动已降低更多银行倒闭的风险」，且她坚称，美国银行体系仍然稳健。

虽然经历上周的动荡后，美国与欧洲股市昨天已出现反弹，分析师认为，投资人的态度仍相当谨慎。 叶伦在演说中将试图向银行家保证，财政部将致力维护社区和地区金融机构的「健康和竞争力」。

她说：「你们应该放心，我们会（对情势）保持警惕。」

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