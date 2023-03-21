阿富汗学校默默开学 女性依旧被禁止上中学

（法新社喀布尔21日电） 阿富汗学校今天为迎接新学年重新开放，但学生不知道已经开学，学校也没有上课，成千上万少女依旧被禁止上学。

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阿富汗是全世界唯一禁止女性上中学的国家。

美国领军的外国部队撤出阿富汗之后，塔利班（Taliban）于2021年8月重新掌权，实施严格的伊斯兰律法。

多名教师与官员告诉法新社，教育部并没有公告学校已经开学。

位于阿富汗首都喀布尔的赛达尔纳瑟利男子高中（Saidal Naseri Boys High School）教师阿塔依（Mohammad Osman Atayi）说，「我们从校长那里收到教育部长发布的信函，告知今天开学，但没有发布公开公告，也没有学生来上学」。

法新社前往喀布尔的7所学校查看，仅有少数教师和小学生到校，但没有上课。

根据法新社记者回报，赫拉特省（Herat）、昆都兹省（Kunduz）、加兹尼省（Ghazni）和巴达克珊省（Badakhshan）的学校均重新开放，但同样没有上课。

新学年今天和波斯新年诺露兹节（Nowruz）共同展开。在塔利班重掌政权之前，阿富汗人会广为庆祝诺露兹节，但新执政者不过这个节日。

成千上万阿富汗少女依旧被禁止上中学。

住在喀布尔的15岁少女海达里（Sadaf Haidari）今年原本应该上11年级。她说，「塔利班从我们这里夺走了所有东西。我既沮丧又心碎」。

去年3月，塔利班在宣布重新开放学校的几小时后，立刻禁止女孩上中学。

塔利班领导人一再重申，一旦「条件」允许，就会重新开放女孩上中学，相关理由从取得资金，到依照伊斯兰路线修改教学大纲，不一而足。塔利班同样禁止女性接受大学教育。

国际社会与塔利班政府谈判提供援助与承认时，都把让女性受教育列为重要条件。

目前尚未有任何国家正式承认塔利班是阿富汗的合法统治者

© 2023 AFP