韩日融冰 推动军情共享协定正常化

（法新社首尔21日电） 南韩今天证实，已推动让韩日共享军情的「军事情报机密保护协定」（GSOMIA）正常化。面对平壤与日俱增的威胁，南韩与日本关系逐步融冰。

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南韩外交部做出上述决定前，总统尹锡悦上周刚访问东京，并会见日本首相岸田文雄，为两国12年来首场最高阶层双边会议。对于源自日本殖民统治朝鲜半岛35年的历史争执，双方同意冰释前嫌。

据报导，尹锡悦告诉岸田，他希望2016年两国签定的「军事情报机密保护协定」能「完全正常化」。

协定旨在允许这两个美国盟邦互相分享军事机密，特别是针对北韩核武与飞弹能力方面。但首尔当局2019年与东京政府关系恶化，扬言废弃协定。

南韩外交部今天发声明表示，首尔「透过书面文件告知日方」，决定让该军事协定正常化。南韩外交部这项举措上周末媒体已报导。

声明表示，此举「消除不确定性，为韩日双方、韩日美三方加强军事情报分享奠定基础」。

尽管面临二战时期「徵用工」（日本企业强徵南韩劳工）受害者等国内人士的强烈反弹，尹锡悦仍以朝鲜半岛面临安全挑战为由，试图改善与东京的关系。

尹锡悦今天在一场内阁会议上说，日本已就历史问题表示反省和道歉了几十次，南韩社会中却有部分势力企图藉批评来谋取政治利益。

© 2023 AFP