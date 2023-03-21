马利圣战士绑架多年 法记者与美援助工作者获释

（法新社尼日首都尼阿美20日电） 一名法国记者近两年前在非洲沙赫尔地区（Sahel）被圣战分子绑架，另有一名美国援助工作被关押长达6年。两人今天在获释后抵达尼日首都尼阿美（Niamey）。

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法国记者杜布瓦（Olivier Dubois）和美国援助工作者伍德克（Jeffrey Woodke）步出降落在尼阿美的飞机。

48岁的杜布瓦2021年4月在马利遭绑架，伍德克则是 2016年10月下落不明。

杜布瓦说：「我觉得很累，但我还可以。」 熟悉此事的消息人士称，杜布瓦预计明天返回巴黎。杜布瓦对一群记者说，「能够来到这里，能够自由，真的是太棒了」。

一旁满头白发的伍德克拄着拐杖感谢「尼日、美国和法国政府」，「法国万岁」。

伍德克在尼日担任传教士与人道工作者长达32年，6年多前在距离尼阿美约350公里的塔瓦大区（Tahoua）阿巴拉卡（Abalak）家中遭人用枪掳走，如今已61岁。

法国总统马克宏在与杜布瓦交谈后发表声明，说他「非常欣慰」，还说杜布瓦很快就会回到法国。

马克宏的办公室表示，杜布瓦明天抵达巴黎市郊的机场时，马克宏将到场与他会面。 美国总统拜登对伍德克获释表示欢迎，并感谢尼日政府，称尼日政府是「协助伍德克获释的重要合作伙伴」。 两人为何获释、如何获释的细节并未公开。

© 2023 AFP