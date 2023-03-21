92岁的媒体大亨梅铎 第5次订婚

（法新社华盛顿20日电） 92岁的澳洲保守派媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）今天接受自家媒体「纽约邮报」采访时表示，他将第五度结婚。

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梅铎已与史密斯（Ann Lesley Smith）订婚，史密斯是一名66岁的旧金山前警察牧师，也是美国乡村歌手兼媒体主管契斯特史密斯（Chester Smith）的遗孀。

梅铎向小报（纽约邮报）表示，「我非常紧张。我害怕坠入爱河─但我知道这将是我的最后一次（结婚）。最好是。」「我很高兴。」

梅铎去年与他第4任妻子、模特儿洁芮霍尔（Jerry Hall）离婚，双方婚姻维系了6年。

美国财经商业杂志「富比世」（Forbes）报导，梅铎的媒体帝国包括「华尔街日报」（Wall Street Journal）、福斯新闻（Fox News）和其他具影响力的媒体，身价超过200亿美元（约合新台币6100亿元）。

梅铎是在去年他加州酒庄的活动遇到了未婚妻，两人很快就决定「一起度过后半生」。

史密斯表示她已结过婚，并非天真没经验，人生接近70意味着进入下半场「我等到了合适的时间，朋友们为我感到高兴。」

婚礼将于今年夏天举行，这对夫妇计划在美国和英国度过。

梅铎有6个小孩，他的第一任妻子是澳大利亚空姐布克（Patricia Booker），两人于1960年代末离婚。

梅铎第二任妻子安娜是一名报社记者，在1999年离婚前，他们在一起30多年。他与邓文迪的第三段婚姻是于2013年结束。

© 2023 AFP