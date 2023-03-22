中国调停俄乌战争 对美国形成新挑战

（法新社华盛顿22日电） 俄乌战争打了一年多，很少人预期中国国家主席习近平施展的外交手腕可让战局取得突破，但在华府，有人担忧北京可能会在其他地方获得成功，即在全球舞台上赢得信誉。

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习近平在莫斯科两天会谈期间阐述他对乌克兰的立场，而在此前一周，中国宣布促成伊朗与沙乌地阿拉伯恢复外交关系。伊朗与沙乌地是中东地区的宿敌，数十年来，美国一直都是两国间的主要外交权力掮客。

美国对中国的外交攻势一直抱持半信半疑的态度，由于乌军已成功击退俄军一年多，华府认为中国提议停火只是为俄罗斯争取时间，好让俄军得以重整旗鼓。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）说：「全球不应被俄罗斯在中国或任何国家支持下，以对自身有利条件冻结战争的战术行动所愚弄。」

但美国官员与专家说，中国施展的外交手腕与其说是为了结束战争，不如说是为了改变论述。

美国威尔逊中心（Woodrow Wilson Center）季辛吉中美关系研究所（Kissinger Institute on China and the United States）主任戴博（Robert Daly）说，习近平「希望被视为和事佬并受到各界重视」。

「比起采取确切行动让乌克兰恢复和平，他现在对此更感兴趣。这主要是为了传达讯息。」

美国觉得愈来愈能成功说服西方盟国，让他们将中国视为对全球构成威胁，在美国声称北京考虑向俄罗斯供应武器后，这样的观点在欧洲获得愈来愈多人认同。

在对抗美国上，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是习近平的最大盟友，除非蒲亭受到严重威胁，否则戴博不认为中国将提供重大的军事支援。

不过戴博说，习近平将自己塑造成和事佬，在欧洲边缘地区可能可发挥效用，尤其是在开发中国家内，这些国家对美国热衷维护「基于规则的国际秩序」说法不太买单。

戴博说，习近平「不太需要敦促乌克兰恢复和平或停火，他只要公开宣称有意促成和平，虽然有点矛盾，只要说明有意维护主权与尊重他国的领土完整性，这样就能达到他想要的成果」。

© 2023 AFP