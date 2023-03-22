北京沙尘暴 悬浮微粒爆表空中出现蓝太阳

（法新社北京22日电） 中国北方地区近日遭受大规模沙尘暴来袭，首都北京发布预警，全市空气处于严重污染水平，悬浮微粒浓度一度爆表，漫天黄沙中影响光线折射，北京更出现蓝太阳，民众直呼奇景。

广告 继续浏览后续

中国气象局今天表示，受冷空气大风影响，3月22日8时至23日8时，新疆南部、青海北部、甘肃中南部、宁夏、内蒙古大部、陕西大部、山西、河北、北京、天津、黑龙江中西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古东南部、北京、天津北部等地的部分地区有沙尘暴，局地有强沙尘暴。

据报导，预报中的沙尘天气今天凌晨开始进入北京，黄沙漫天，空气中一股土腥味；一早北京全市空气质量处于严重污染水平。

据北京市生态环境监测中心资讯，今天悬浮微粒（PM10）浓度一度「爆表」，PM10浓度以小时500微克/立方米的增速骤增至1490微克/立方米，6时达到高峰浓度1667微克/立方米，恶劣沙尘天气是今年最严重的一次，预计今天傍晚前后才能脱离。

北京市气象台今天凌晨发布沙尘黄色预警（能见度小于1000公尺）后，北京市公园管理中心发出公告，为保障游览安全，市属公园游船、香山公园索道暂停运营。

此外，北京今天昏暗的天色里还出现了蓝太阳，让民众直呼奇景。

气象专家说，这是因为漫天沙尘之下，改变了空气中粒子的成分，吸收了波长比较长的红光，而波长较短的蓝光，基本不受影响，因此太阳看起来就变成了蓝色。

© 2023 AFP