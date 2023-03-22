叙利亚阿勒坡机场遭空袭 疑以色列摧毁伊朗武器库

（法新社大马士革22日电） 叙利亚国防部表示，以色列今天凌晨发动一场空袭，击中阿勒坡机场附近，造成「财物损害」及机场暂停运作。

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这是阿勒坡（Aleppo）国际机场本月第2度遇袭。叙利亚国防部在声明中说，当地时间今天上午约3时55分，以色列从叙利亚滨海城市拉塔基亚（Latakia）以西的地中海海域发射数枚飞弹。阿勒坡是叙利亚第2大城。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，这场空袭锁定的目标，是「机场区域，以及位于机场边缘、属于亲伊朗部队的一座武器仓库」，这座仓库因此遭到「完全摧毁」。

叙利亚交通部官员哈里尔（Suleiman Khalil）告诉法新社，技术人员正在检查损害情况。

叙利亚国防部仅提及财物损害，尚未提到是否有人员伤亡。

自从叙利亚北部与土耳其接壤地带2月6日发生规模7.8强震造成惨重破坏，阿勒坡机场一直是空运纾困物资进入叙利亚的重要管道。根据叙利亚交通部的说法，地震后已有80多架次的纾困物资班机降落阿勒坡机场。

本月7日以色列已对阿勒坡机场发动一场空袭，造成3人死亡，机场过了数天才重新开放。（译者：张正芊/核稿：杨昭彦）

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