外交部谴责中俄联合声明贬台主权 痛斥掩耳盗铃说法

（法新社台北22日电） 针对中俄联合声明重申一中并反对台独，外交部今天表示，对于中共威权扩张主义政府持续在国际间发表贬损台湾主权的不实论述，以及俄罗斯扈从中方，为中国侵略扩张的阴谋企图唱和起舞，政府表达严正抗议并予以严厉谴责。

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中国国家主席习近平与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）当地时间21日在莫斯科会谈后签署「中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明」，声称俄方「重申恪守一个中国原则，承认台湾是中国领土不可分割的一部分，反对任何形式的「台独」，坚定支持中方维护本国主权和领土完整的举措」。

外交部发布新闻稿指出，中华民国台湾与中华人民共和国互不隶属，中共政权未曾一天对台湾拥有治权，台湾是积极捍卫民主体制及尊重人权法治的现代民主国家，中国共产党专制政府则是多年来不断迫害人权，恣意扩张，霸凌邻国，中国共产党政权任何扭曲台湾主权地位的说法，都无法改变国际公认的两岸现状。

外交部指出，中俄另于声明中提及「双方重申致力于坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则」，无疑是欺人骗术。

外交部表示，自俄罗斯去年2月24日公然违反联合国宪章，非法入侵乌克兰，以及中国长期以军机舰侵扰台湾及邻近国家的乖张行径，中俄两国今日高谈阔论，呼吁国际社会遵守联合国宪章、避免人道危机，实为掩耳盗铃的说法，而中俄威权合流对国际和平稳定及以规则为基础的国际秩序所造成的严重危害，更令国际社会担忧。

外交部强调，台湾是守护民主阵营的前线，台湾人民与政府将团结一致，共同防御共产中国对台湾的文攻武吓，并加强与民主阵营国家的协同合作，遏制威权扩张，守护台海和平与安全，进而维护印太地区的自由开放，以及全球的稳定与繁荣。

© 2023 AFP