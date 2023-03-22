布林肯：中国尚未越线提供俄国大量军援

（法新社华盛顿22日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，中国虽对俄罗斯加强外交支持，但尚未提供大量军事援助。

广告 继续浏览后续

布林肯在国会参议院一个委员会针对议员质询中国是否已提供俄国「致命援助」时答称：「当我们现在谈话时，尚未发现他们越过那个界线。」

布林肯数周来公开警告，中国正考虑俄罗斯为乌克兰战事所提出的武器要求。也有些报导指出，中国公司已交运俄方数量有限的武器。

中国国家主席习近平本周访问莫斯科，促销中国对俄乌战争停火的提议。这项主张遭到美国怀疑，担心俄军利用这个喘息机会将战场受创部队重新编组。

布林肯说：「我认为，他们为俄罗斯提供的外交支持、政治支持和某种程度的实体支持，当然违反了我们终止这场战争的利益。」

布林肯并说，由于国际刑事法院已发出对俄国总统蒲亭的逮捕令，因此美国鼓励他国，在蒲亭到访时将他引渡。

他说：「我认为，负有义务的国际刑事法院会员国都应善尽义务。」

美国并不是国际刑事法院会员国，因为前总统川普领导下的共和党政府曾因这座法院调查美国在阿富汗采取的军事行动而制裁当时的法院检察官

© 2023 AFP