晶片战和审查制度 中国科技巨擘发展聊天机器人受限

（法新社北京22日电） 中国搜寻引擎巨擘百度发表自家聊天机器人反应欠佳，暴露出中国在聊天机器人竞赛中，落后对手ChatGPT。北京的审查制度和美国的晶片出口管制，都阻挠中国发展人工智慧的野心。

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百度16日发表自行研发的聊天机器人「文心一言」，以预录的方式展示，包括根据简单问题总结科幻小说情节，以及解答简单的代数方程式，以避免政治上和事实上错误的答案。

自从OpenAI去年11月发表ChatGPT后，掀起全球AI市场淘金潮，中国的阿里巴巴、京东、网易和TikTok母公司字节跳动都投入发展可以模仿人类语言的聊天机器人服务。

ChatGPT在中国掀起流行，迫使百度和中国其他公司急着夺回在主场的掌控权。

卡内基国际和平基金会（Carnegie Endowment for International Peace）研究员希恩（Matt Sheehan）指出：「OpenAI光在测试GPT-4的时间可能就和百度打造文心一言的时间一样长。」

「中国的科技生态圈没有资助开放性研究的传统，开放性研究没有明确的获利道路。」

中国聊天机器人开发者头痛的问题之一，就是北京严格的言论审查，不容许任何挑战中国共产党的言论。像是知名卡通角色「小熊维尼」即因中国国家主席习近平屡次被比为小熊维尼，而遭封杀。

在被问到习近平是否为优秀的国家领导人时，一款中国公开表现最佳、由北京清华大学研发类似ChatGPT的聊天机器人回答：「这项问题可能涉及伦理内容。请改提其他问题。」

欧华律师事务所（DLA Piper）科技律师贺寇伯（Lauren Hurcombe）指出，中国严格的网路限制意味着企业「和西方竞争者相比，在训练方面数据大幅减少」。文心一言尚未推出公众版。

北京宣布希望在2030年前将中国打造成为在AI领域的全球领先国，而麦肯锡公司（McKinsey）预估，届时AI产业每年将贡献中国国内生产毛额（GDP）约6000亿美元（约新台币18兆3072亿元）。

根据麦肯锡，当中大部分成长来自更多生产线的机器人、自动驾驶车辆，以及医疗突破。中国政府也已经利用AI加强大众监控系统。

然而，美国为了扼杀中国野心勃勃的科技大业，透过制裁禁令，阻挡中国取得高阶晶片、晶片制造设备，以及晶片设计软体的管道。

华府的杀手?让中国企业难以购入辉达A100和H100晶片，这些晶片被认为是大型AI训练系统的标准配备。

贺寇伯指出：「症结在于短期内能否生出国内的供应」。

然而，由于中国企业在美国去年10月宣布出口管制之前，就已经囤货高阶晶片，华府这项禁令的效果还要一段时间才会显现。

百度本身拥有晶片设计部门昆仑，并且声称可以自行量产驱动旗下AI系统的7奈米晶片。

百度智能云事业群总裁沈抖去年11月在投资人电话会议上，在被询及美国禁令冲击时说，「我们认为短期内冲击十分有限」。

中国多年来声称申请人工智慧专利件数比美国多。但根据史丹佛大学（Stanford University）2022年AI指数报告，中国在被视为重要性和原创性指标的专利平均引用次数，在2020年和2021年则是远远落后美国和其他的开发中国家。

根据这项报告，美国AI新创公司数量也是中国的2倍，2021年民间投资AI金额也是中国的3倍。

中国当局由上而下刺激创新的手法，未能开花结果。

2018年成立的北京智源人工智能研究院，2年前推出一款类似ChatGPT产品「悟道」。

悟道虽然被形容为全球最大的AI语言模型，拥有1.75兆参数，远远超过OpenAI之前GPT-3的1750亿参数。却从未真正带动起风潮。

© 2023 AFP