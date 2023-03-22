波兰总理：中俄联盟是危险轴心

（法新社华沙22日电） 中国领导人习近平结束访问俄罗斯首都莫斯科的3天行程后，波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）今天以「危险」来形容中俄结盟。

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莫拉维茨奇在首都华沙（Warsaw）接待到访波兰的日本首相岸田文雄，随后告诉记者：「中国国家主席访问莫斯科使我们紧张，这种中俄轴心很危险。」

习近平今天离开俄国，他此行与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）举行峰会。这场会议赞许两国关系处于「新时代」，并展现出团结对抗西方的姿态。

蒲亭与习近平讨论了乌克兰战争，但会谈结束后，对于如何结束俄乌战事，并没有明显的突破迹象。

蒲亭称赞北京就俄乌冲突发布的12点立场文件，其中包括呼吁对话，以及尊重所有国家的领土主权。

但波兰对于中俄深化合作提出担忧，波兰是乌克兰最亲近的盟邦之一。

莫拉维茨奇告诉记者：「我们试图说服中国不要支持俄国的侵略性国际政策。」

岸田昨天从波兰东南部的普瑟米斯（Przemysl）搭火车到乌克兰，日本时间今天下午1时前已乘同列火车返回波兰。他在乌克兰期间访问了首都基辅（Kyiv）及其邻近城镇布查（Bucha），也就是俄军去年被控犯下屠杀平民暴行之地。

岸田赞许波兰协助被战争蹂躏的邻国，还说他向乌国总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）传达日本与七大工业国集团（G7）坚定不移地声援乌国。

岸田表示，因为波兰协助基辅的负担增加，日本将增加对华沙的援助，但未说明援助内容。

岸田说：「我告诉（波兰）总理，我们认为贵国有资格获得官方发展援助，而且我们有意积极设立援助计画。」

© 2023 AFP