瑞银并瑞信 超级银行规模更加「大到不能倒」

（法新社苏黎世21日电） 瑞士银行（UBS）和瑞士信贷银行（Credit Suisse）合并一事，将催生出瑞士历来最大的银行，让一些人不禁思考，这间超级银行的规模是否可能太大，反而对自己不利。

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19日晚间达成的协议，藉由将瑞士第2大银行瑞信并入最大银行瑞银，避免瑞信倒闭。

即便在上周发生这起戏剧性的事件前，这两家银行也被外界视为对全球银行系统具有策略重要性，因而「大到不能倒」的世界30大银行业者之一。

工商业和政界一些人士不认为有了一间更大的银行会变得比较好。

瑞士机械、电子与金属产业公会（Swissmem）管理部门高层科多尼尔（Philippe Cordonier）说：「瑞信真的是经济和产业的银行。」

他告诉法新社，瑞信对于出口企业提供一系列国际交易不可或缺的服务，像是「国外支付、信贷、租赁或外汇避险」。

科多尼尔指出，「这就是哪些技能将被保留的问题所在」，因为这两家银行概况虽相近，却不尽相同。

目前为止，许多问题仍悬而未决。

这类收购案通常需要数月时间协商，但瑞银在瑞士当局强力施压下，只有几天时间磋商。

© 2023 AFP