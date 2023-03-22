蒲习会谈落幕 乌克兰议题成焦点

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯总统蒲亭接待中国国家主席习近平于昨、今两日在克里姆林宫举行会谈并签署声明，说有必要避免乌克兰冲突失控。

广告 继续浏览后续

会谈期间，习近平呼吁就俄乌冲突展开对话，蒲亭则赞中国提出的乌克兰和平倡议，说待基辅当局和西方各国准备就绪，这起倡议可以作为未来协议的基础。

「然而」，蒲亭（Vladimir Putin）说，「目前为止我们还没看到对方做好这样的准备」。

俄中两位领袖同时签署声明，称最重要的莫过于「尊重各国正当的关切」。这起声明强调，重点在于避免乌克兰冲突失控。

蒲亭与习近平签署的这起声明指出，两国关切北大西洋公约组织（NATO）逐步扩大在亚洲的部署，并指控美国「破坏」全球安全。

俄中两国说，「这两方敦促美国停止为了保障其片面军事优势，而破坏了国际和地区安全以及全球战略稳定」。

习近平于会谈后告诉媒体说，作为联合国安理会常任理事国成员，中俄将推动一个多极化世界，并促进粮食与能源安全。他并补充说，中俄关系对「现代世界秩序以及人类命运」至关重要。

莫斯科与北京当局表示，两国将例行性地执行联合军演，加强两国武装部队的合作。

© 2023 AFP