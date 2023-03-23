世界银行：乌克兰重建复苏需求增至4110亿美元

（法新社华盛顿22日电） 世界银行（World Bank）今天表示，俄罗斯去年2月底侵略乌克兰，一年多来，乌克兰的重建和复苏需求已增至4110亿美元（约新台币12.5兆元）。

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世界银行与乌克兰政府、欧洲联盟执行委员会和联合国共同进行这项评估，最新数字比去年9月估算的3490亿美元增加不少。

最新评估预计乌克兰政府需要140亿美元用于今年的关键、优先重建工作和复苏投资。

根据评估报告，要满足这些需求，除了乌克兰政府已在2023年度预算案的安排外，另外还需要110亿美元融资。

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmygal）在声明中说：「能源基础设施、住房、关键基础设施、经济和人道主义排雷工作，是我们今年的5大优先计画。」

他提醒，目前计算的损失金额和复原需求还不包括被俄国占领地区的基础设施、住房和商业损害资料，要等乌军收复这些地区，政府才能展开修复工作。

不过，世界银行评估重建所需的4110亿美元，是乌克兰估算2022年国内生产毛额（GDP）的2.6倍之多。

预期需求最高的是在交通方面，其次为住房和能源。

世界银行欧洲暨中亚地区副总裁毕耶德（Anna Bjerde）说，乌克兰的重建将「需要好些年」，除了公共投资之外，也需要「大量私人投资来补足，以增加重建的可用资金」。

© 2023 AFP