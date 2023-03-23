人口走私集团招揽客户 TikTok成广告平台

（法新社墨西哥市23日电） 热门影音分享软体TikTok上的一张照片，可以看到在一群身穿迷彩服的人想和墨西哥沙漠夜色中阴暗植被融为一体。这张照片并非网红上传的探险假期打卡照，而是人口走私集团的广告。

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擅长使用科技产品的犯罪组织利用TikTok招揽客户，对致力打击区域移民危机的美国和墨西哥当局构成日益严重的挑战。

TikTok上写道：「本周末出发，有意穿越到美国的墨西哥民众，请留言。」

另一个帐号则提供从墨西哥边境暴力肆虐的塔茅利巴斯州（Tamaulipas）前往美国的服务，该帐号上传一张行驶于河流中的充气船、船上有未成年人的照片。

上头写着：「我们也带孩童和家庭穿越。」

根据法新社的一项调查，中南美州地区有数十个类似的帐号，包括在瓜地马拉、哥伦比亚和厄瓜多等国家。

当中一个帐号使用#人口走私分子（pollero）主题标签。这个帐号提供汽车驾驶在美国西南部的亚利桑那一份「安全工作」，薪资高达1万50000美元。

上头以英文写着：「假如你有一辆车，想轻松赚钱，留言给我。」

由于TikTok禁止「宣传和促进犯罪活动」，这些广告违反TikTok的官方规定。

TikTok发言人告诉法新社：「保障我们社群的安全是我们的责任，我们对此非常重视。」

「我们不容许宣传包括人口贩运在内的人口剥削活动。」

根据TikTok，该公司2022年第3季主动移除了82%和犯罪行为有关的影音内容。

TikTok隶属于北京字节跳动，为避免在美国被禁的命令，TikTok执行长周受资今天将出席美国国会听证会。

根据提交众院能源暨商业委员会（House Energy and Commerce Committee）的书面证词，周受资将告诉国会议员：「TikTok从来没有和中国政府分享，或是被要求和中国政府分享美国用户数据。即便有人提出这样的要求，TikTok也不会理会。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2023 AFP