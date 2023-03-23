化解贸易和移民问题争端 拜登将前往加拿大访问

（法新社华盛顿22日电） 美国总统拜登明天将前往加拿大访问，以处理美加跨境移民和美国绿能科技补助等问题，这两个北美邻国关系向来平和，却因上述问题出现紧张局面。

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拜登明晚搭机前往加拿大首都渥太华（Ottawa）后，将于24日赴加拿大国会演说并与总理杜鲁道（Justin Trudeau）会谈。

拜登前往加拿大访问前，双方强调两国经济与国防结构的紧密结合。

加拿大驻美大使希尔曼（Kirsten Hillman）告诉加拿大广播公司（CBC）：「我认为这将是此次访问的主题，即让我们变得更强、更好。」

拜登「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）造成美加间关系紧张。一般预期，拜登这次访加若有进展，也仅是温和进展。「降低通膨法案」是一项大规模计画以补助并促进美国电动车和其他洁净能源产品发展。

一名加拿大高阶官员接受记者访问时表示：「我们正就这些事寻求更多包容性。」

另一个扩大的症结点，是非法移民穿越美国纽约州边界的「罗克森路」（Roxham Road）进入加拿大。

以移民自墨西哥边界非法进入美国南部来看，虽然进入加拿大的移民人数少了许多，但在渥太华引发的政治紧张局面与华盛顿的移民纠纷相呼应。

白宫国家安全会议发言人柯比（John Kirby）告诉记者：「我们将讨论移民问题。」「在这个半球移动的人口自比二战以来的人口还多，这种情形对我们两国都造成影响。」

加拿大促美国严格执行「安全第三国协议」（Safe Third Country Agreement, STCA），意即强迫寻求庇护者在进入的第一个安全国家提出难民申请，这种情?下，将会是美国。

加拿大反对党保守党（Conservative Party）领袖博励治（Pierre Poilievre）19日指控杜鲁道，在贸易和移民问题上表现软弱，表示「加拿大人被美国讹诈了」。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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