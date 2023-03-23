印度政治王朝传人胡尔．甘地遭判诽谤

（法新社印度阿默达巴德23日电） 印度法院今天针对反对党领袖拉胡尔．甘地在2019年选战期间影射总理莫迪是罪犯一案，判决他的诽谤罪名成立。

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莫迪（Narendra Modi）政府屡次遭控利用法律打压异议人士，让他们噤声。在莫迪老家、印度西部古茶拉底省（Gujarat）进行诉讼的本案，也是莫迪近年来对主要政敌拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）所提的数起案件之一。

法院判处国大党（Congress Party）领袖拉胡尔2年有期徒刑。被告律师宣布有意上诉后，法院立刻准予拉胡尔保释。

本案源自于2019年选战期间，现年52岁的拉胡尔当时曾说，「怎么那么刚好，小偷都姓莫迪」。这番言论被认为意在诋毁后来压倒性成功连任总理的莫迪。

政府官员也批评，拉胡尔此言是针对所有以莫迪为姓、较低种姓阶级的集体抹黑。

执政党印度人民党（BJP）籍国会议员普拉萨（Ravi Shankar Prasad）告诉记者：「如果你侮辱所有姓莫迪的人，这就是彻头彻尾的诽谤。本案经过适当审理，他有机会陈述立场，经过完整司法程序才作成判决。」

拉胡尔的委任律师曼古基雅（B. M. Mangukiya）则强调，他的当事人无意侮辱任何人。

曼古基雅告诉法庭外的记者：「法官问拉胡尔．甘地有何答辩时，这位国大党领袖回答，他当时正为揭露我国贪腐丑闻而奋战。」

「他无意伤害或侮辱任何族群。」

拉胡尔是尼赫鲁－甘地家族（Nehru-Gandhi family）的传人。印度于1947年独立后，他的外曾祖父尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）成为首任总理，此后交棒给拉胡尔的祖母英蒂拉．甘地（Indira Gandhi），再由拉胡尔的父亲拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）接手。3代人一共统治印度38年。

© 2023 AFP