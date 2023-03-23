巴黎奥运将试验AI监视器挨批

（法新社巴黎22日电） 法国政府计划在 2024年奥运试验升级为人工智慧的监控摄影机，反对者怒不可遏，称此举为不必要且危险的过头行为。

广告 继续浏览后续

政府表示，为管理数百万人群并找出潜在危险，这样的系统有其必要，批评者却认为，这条法律草案是送给法国产业的礼物，牺牲了人民自由。

根据「世界报」（Le Monde）报导，约40名多位左倾的欧洲议会（European Parliament）议员上周向法国议员递交公开信，警告这项计画「开创了欧洲前所未见的监视先例」。

辩论20日晚在法国下议院国民议会（National Assembly）展开，24日会再进行讨论。

辩论开始之前，国会议员已对政府范围广泛的奥运安全法案提出770项修正案，其中许多针对其第7条（Article Seven）。

该部分规定，现有或新型监视系统（包括无人机摄影机）录制的画面，要由「演算法处理」。

人工智慧软体会「即时侦测可能构成或揭示有恐怖活动或严重违反安全规定风险的预先安排事件」，例如不寻常的人群移动或弃置的袋子。

接着，系统会向警方或安全人员警告这些活动，由他们决定如何因应。

体育部长欧迪亚-卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）告诉国会议员：「这个实验时间上极为匆促…演算法无法取代人类果断的判断力。」

反对者说，此计画逾越了法国宪法和欧洲法律的界线。

© 2023 AFP