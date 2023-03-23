布林肯吁美国重返联合国教科文组织 抗衡中国独大

（法新社华盛顿22日电） 美国国务卿布林肯今天吁请国会同意缴交1.5亿美元会员费，以重新加入联合国教科文组织（UNESCO），表示美国缺席UNESCO，给了中国制定人工智慧规则的机会。

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法新社报导，去年12月，布林肯（Antony Blinken）所属的民主党仍在美国国会掌控多数优势，国会当时为美国恢复向总部位于巴黎的UNESCO提供资金铺平道路。UNESCO于2011年接纳巴勒斯坦成为会员后，美国拖延缴交会员费，以示不满。

美国总统拜登在新的国家预算中建议纳入1.5亿美元UNESCO会员费，以作为回归这个联合国组织的部分作为。

布林肯向国会说明预算时告诉联邦参议院委员会：「我相当认为我们应再度重返UNESCO，不是当作送给UNESCO的礼物，而是因为UNESCO正在发生的事情真的很重要。」

布林肯指出：「他们正在制定人工智慧的规则、规范和标准。我们希望能够参与。」

「中国现在是UNESCO最大的单一捐助国，相当具有份量。我们甚至不在台面上。」

美国向UNESCO支付8000万美元或约22%预算，直到2011年UNESCO接纳巴勒斯坦为会员，美国依法停止对这个组织提供捐款。

时任美国总统川普与以色列2019年一同退出UNESCO，指控这个组织对以色列存有偏见。

美国称中国透过在新兴技术方面的快速进展，已成其全球最大的对手。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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