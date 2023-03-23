沙乌地与伊朗外长同意近期会面 为重启大使馆铺路

（法新社利雅德23日电） 沙乌地阿拉伯今天表示，沙乌地与伊朗的外交部长今天通话迎接斋戒月来临，两人承诺将在「近期」见面，以落实具里程碑意义的双边和解协议。

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沙乌地外交部在推特（Twitter）发表声明说，沙乌地外长费瑟（Prince Faisal bin Farhan）致电伊朗外长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian），两人「趁着神圣的斋戒月互道恭喜」。沙乌地与伊朗的斋戒月都是从今天开始。

声明提到：「两位部长同意在近期举行双边会议，为重启两国的大使馆与领事馆铺路。」

沙乌地与伊朗3月10日出乎意料地宣布，两国在中国斡旋下同意全面恢复中断7年的外交关系。沙乌地官员表示，两国外长预计将举行的会面，是双方宣布复交后的下一步。

2016年，沙乌地处决什叶派教士尼姆（Nimr al-Nimr），引爆这两个中东宿敌之间一连串争执点之一，伊朗抗议群众随后攻击沙乌地外交使领馆，促使利雅德当局与伊朗断交。

根据沙乌地与伊朗的协议，以什叶派占多数的伊朗与以逊尼派为主的沙乌地将在两个月内重启大使馆与使领馆，并实践逾20年前达成的安全与经济合作协议。

© 2023 AFP