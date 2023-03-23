泽伦斯基视察前线 乌军称即将在巴赫姆特发动逆袭

（法新社基辅23日电） 乌克兰陆军总司令席尔斯基今天誓言，即将对乌东巴赫姆特镇（Bakhmut）附近「筋疲力竭」的俄军发动逆袭。巴赫姆特是俄军入侵以来，两军交战时间最长的地点。

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席尔斯基（Oleksandr Syrsky）说，「侵略部队的人力和装备虽已减损，仍未放弃不惜代价攻占巴赫姆特的希望。俄国在此战线的主要战力是瓦格纳佣兵集团（Wagner Group ）」。

席尔斯基在提到乌军去年成功的逆袭经验时说：「俄军绝不手软的结果是军力大幅减弱，筋疲力竭，很快我军就能利用这个机会发动逆袭，一如我军在基辅、哈尔科夫（Kharkiv）、巴拉克列亚（Balakliya）和库皮扬斯克（Kupiansk）附近的作法。」

巴赫姆特原本拥有大约7万人口，但经两军数月激战后，实际上城内已无平民。

在席尔斯基作出战斗评估的前一天，泽伦斯基总统宣布，他已视察巴赫姆特战线附近的乌军。乌克兰方面指出，巴赫姆特是阻挡俄军在整个乌东战线推进的关键。

尽管分析家指称巴赫姆特的战略价值不大，俄、乌双方仍大力投入巴赫姆特之战。

瓦格纳组织负责人普里格津（Yevgeny Prigozhin）本周曾说，他旗下部队已控制巴赫姆特大约70%面积；身在顿内茨克州（Donetsk）的一名俄国幕僚则指出，巴赫姆特「实际上已被包围了」。

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