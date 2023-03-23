移民暴增 加拿大人口成长创新高

（法新社渥太华22日电） 加拿大政府机构今天表示，由于移民与临时居民激增，去年加拿大人口成长创下历史新高，如果这种趋势持续下去，加国人口将在26年内翻倍。

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加拿大统计局（Statistics Canada）表示，截至今年1月1日，加拿大人口在过去12个月增加了105万110人，达3956万6248人，这是自1950年代战后婴儿潮以来，最为可观的成长数目。

不过，由于加拿大政府正寻求引进更多移民来填补劳力缺口，几乎所有的成长人口都来自国际移民，占95.9%。

加拿大统计局透过声明说：「这代表加拿大史上以12个月为期，人口成长首度超过100万人。」

统计局表示，加拿大去年人口成长2.7%，领先其它七大工业国集团（G7）国家，跻身世界人口成长前20名，而几乎所有人口成长速度较快的国家都在非洲。

加拿大失业率仅5%，有1/7人口年龄在55至64岁之间，面对接近新低的失业率与人口老化，总理杜鲁道（Justin Trudeau）的自由派政府自2015年上任以来，对新移民张开双臂，将人数目标提高了一倍。

2022年，有43万7180名移民来到加拿大，人数创下新高；到了2025年，这个数字预计将增加至每年50万人。

去年在加拿大获得工作或求学许可的非永久居民，人数也飙升至60万7782人。加拿大统计局表示，俄罗斯入侵乌克兰后，加国对成千上万逃离战事的人表示欢迎，也是原因之一。

稍早，移民部长佛瑞塞（Sean Fraser）宣布，协助暂时安顿乌克兰人的计画将延长实施一年，这项计画原定下周到期。

加拿大政府同时还让面临局势不稳的阿富汗人，以及受近期震灾影响的土耳其与叙利亚人更容易前来加拿大。今年2月发生在土叙边界的强震已造成5万多人罹难。

虽然加拿大人对移民普遍持有正面看法，但根据加拿大统计局数据，最近的移民潮将在住屋、基础设施、交通运输及服务领域带来挑战。

© 2023 AFP