英国会调查派对门 强生：扪心自问未对国会撒谎

（法新社伦敦22日电） 英国下议院特权委员会今天举行一场调查听证会，可能决定前英国首相强生（Boris Johnson）未来政治前途；强生会中否认为「派对门」一事向国会撒谎。

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在英国下议院委员会举行的听证会中，前保守党领袖强生手持圣经宣誓，「扪心自问，我没对国会撒谎」。

他说：「那些说我们在疫情封锁情况下开派对的人，根本不知道他们在说什么。」他坚称某些聚会应该被视为工作场所的会议。

下议院特权委员会主席哈曼（Harriet Harman）表示，听证会触及「我们民主的核心」，若国会议员遭内阁阁员蓄意误导，「我们就无法做好工作」。

哈曼为反对党工党的资深成员，也是下议院任职时间最长的女性，因而被称为「下议院之母」。特权委员会的其余成员多数隶属强生的保守党。

强生的支持者称这场听证会形同「私设公堂」，哈曼驳斥说，下议院议员的行动仅是「为了国会利益」，而不是出于任何党派之私。

强生支持者坚称，强生去年被迫下台时，遭到保守党同僚的背叛。英国明年可能举行大选，这些支持者正为强生重返政坛而展开活动。

但民意调查显示，强生对大部分选民而言，仍是无法接受的。首相苏纳克（Rishi Sunak）正试图为保守党疗伤止痛之际，这场跨党派委员会的听证会可能重新揭开旧伤疤。（译者：纪锦玲）

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