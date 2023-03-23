走钢索穿越纽约双子星 裴狄特73岁还在挑战云端

（法新社华盛顿23日电） 法国特技表演家裴狄特（Philippe Petit）近50年前在不靠任何安全装置下，走钢索穿越纽约世贸中心双子星大楼（Twin Towers），如今73岁的他还在挑战登上云端。

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裴狄特穿着橘色衬衫和红色吊带裤，凝视着华盛顿一家博物馆的宽敞大厅，这是他下一个表演地点。

他把手放进口袋里，掏出一根短短的红色绳子。

他告诉法新社：「有时我会停下来说，『如果在那里放一根绳子就好了。』」并展示他是如何在一臂之遥外拿着绳子，来了解这个设备如何设置。

「这根小绳子，对我来说，它帮助我穿越梦想。」

即使他年事已高，裴狄特仍计划在没有安全网或安全吊带的情况下走钢索。

他在华盛顿高空走钢索的15公尺高度，将比约410公尺的世贸中心双子星大楼高度低很多，但死亡的风险肯定仍存在。

他今晚将在华府国立建筑博物馆（National Building Museum）宽敞的中央大厅里，在观众注视下走钢索，这次是获得许可的。

他提前几年就开始准备这次活动。在钢索固定在墙上地方的旁边，放着一本厚厚的笔记本，里面有几百张详细的草图和计算结果。

这位精力充沛的70多岁老人说：「我永远不会退休。」

「我有很多计画要做。」（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）

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