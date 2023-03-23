TikTok在美存灭之战 执行长国会作证面临严酷盘问

（法新社华盛顿23日电） 短影音分享应用程式（App）TikTok疑似和中国政府有关系，其执行长周受资今天面对抱持怀疑态度的美国议员时，得为此一广受欢迎App在美国的存灭而战。

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法新社报导，新加坡籍、40岁的周受资上午10时（格林威治标准时间下午2时）将在具影响力的众议院能源暨商业委员会（House Energy and Commerce Committee）作证，接受共和、民主两党议员盘问。他们担心北京可能透过TikTok从事间活动或进行大外宣。

北京字节跳动公司（ByteDance）旗下TikTok在西方各国蒙受巨大压力，美国、欧洲联盟执行委员会（European Commission），以及英国、加拿大政府官员都已被迫从他们的装置中删除这个应用程式。

英国广播公司（BBC）21日也告知员工删除手机里的TikTok。

TikTok面临的最严重威胁发生在美国。美国总统拜登政府已经下达最后通牒，公司的中国所有者必须出售他们在这款应用程式的股权，否则TikTok在美将面临彻底遭禁的命运。

TikTok在美国拥有1亿5000万用户，已经成为对文化极具影响力的平台，对年轻人尤其具有影响力，它同时也是点阅仅次于串流平台Netflix的娱乐来源。政府对媒体公司祭出禁令、关闭这样一个应用程式，在美国是史无前例举措。

根据委员会公布的书面证词，周受资将告诉国会议员：「让我明确表示：字节跳动不是中国或任何其他国家的代理人。」

「TikTok从来没有和中国政府分享，或是被要求和中国政府分享美国用户数据。即便有人提出这样的要求，TikTok也不会理会。」

尽管他提出保证，在华府的形势似乎对周受资不利。包括一项白宫支持法案在内，数项立法已为关闭这个应用程式铺平道路。

众议院能源暨商业委员会主席罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）表示：「美国人应当知道他们隐私遭受危害的程度，以及他们的资料因为北京字节跳动公司旗下TikTok与中国的关系而遭到操控的程度。」

共和党籍的罗杰斯还说：「更糟糕的是，我们知道诸如TikTok之类的科技巨擘运用有害演算法剥削儿童赚取利润，并且让他们曝露在网路上的危险内容之中。」（译者：何宏儒/核稿：陈政一）

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