TikTok执行长出席美国会听证 遭议员严厉盘问

（法新社华盛顿23日电） 短影音分享应用程式（App）TikTok被控与中国有关系，并对青少年构成危害，其执行长周受资今天遭到美国两党国会议员严厉质问，仍未能缓解TikTok在美国的生存威胁。

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现年40岁、新加坡籍的周受资受到共和党与民主党议员异常尖锐地盘问。议员们担心，北京可能把TikTok当成间谍活动和搜集数据的平台，并用以暗中协助中国共产党。

哈佛大学毕业的周受资经历艰辛的数小时，仍未能缓解TikTok在美国的生存威胁。这款App正试图撑过白宫下达的最后通牒，公司的中国所有者必须出售他们在这款应用程式的股权，否则TikTok在美将面临彻底遭禁的命运。

在众议院能源暨商业委员会（House Energy and Commerce Committee）上午的会议中，议员们不给周受资喘息机会，一直不给他机会进一步阐述答案，或是让他吹嘘TikTok多受全球年轻人欢迎。

周受资在开场时告诉议员：「（TikTok的中国母公司）字节跳动并非中国政府拥有或受其控制，是一家私人公司。」

「我们相信，需要的是清楚、透明且广泛适用于所有科技公司的规范。所有权并非因应这些疑虑的核心。」

但共和党籍的委员会主席罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）在开始听证时表示：「TikTok屡次选择加强控制、监控和操纵的路线。你们的平台应该被禁。」

罗杰斯还说，美国1亿5000万TikTok用户「是中国共产党可以搜集敏感资讯，并控制我们最终将看到、听到和相信什么」的对象。

众议员毕里拉基斯（Gus Bilirakis）则说：「你们的技术确实导致死亡。」毕里拉基斯指向观众席的一家人，这个家庭的儿子死于一场火车惨剧，家人认为与他使用TikTok有关。

TikTok在美国每月用户达1亿5000万，已经成为对文化极具影响力的平台，对年轻人尤其具有影响力。美国政府若对TikTok祭出禁令，将是一项针对媒体公司的空前举措。

© 2023 AFP