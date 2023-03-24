习近平访俄 显然看出冷战以来中俄角色大翻转

（法新社北京24日电） 中国国家主席习近平结束访问俄罗斯的盛大行程，此行凸显出中俄两国之间萌芽不久但不甚平等的结盟关系，也巩固了中国相对于俄罗斯的「老大哥」地位。 对习近平来说，此行不需要做出太多让步，就能达成重要的战略性和象徵性目标，也就是展现对抗美国的联合阵线、强化习近平的政治家地位，以及加深俄罗斯依赖中国的印象。

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美国智库「大西洋理事会」（Atlantic Council）俄罗斯事务专家惠特摩（Brian Whitmore）说：「或许习蒲会是办在（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）的地盘上，但谁才是老大，一目了然。」

惠特摩指出：「肢体语言说明了一切。在这周两人连袂出席的一场公开活动上，习近平胸有成竹地靠在椅子上，神情轻松、面带微笑。对比之下，蒲亭身体前倾、坐立不安，显得紧张焦虑。」

中国国营电视台播出习近平在停机坪接受仪队致敬和莫斯科民众沿路向他的车队挥旗欢迎的冗长影片，帮忙在国内宣传习近平的政治家地位。

习近平此行似乎是扩大中国外交影响力的整体行动一环。

数十年来，中国政府在亚洲、非洲展现经济实力，将安全部队远拓至海外，从吉布地的军事基地，到南海的海军设施，再到索罗门群岛的小规模安全部署。

此前，中国的外交势力一直跟不上经济和军事力量。但随着中国提出乌克兰和平计画、在伊朗和沙乌地阿拉伯这两大宿敌之间居中调解，加上习近平高调访问俄罗斯，情况正开始转变。

惠特摩认为，习近平访俄，也是利用了蒲亭此刻的衰弱地位。

他说，习近平此行「说明了俄罗斯被逐出全球金融系统和西方市场、断绝西方科技之后，有多依赖中国」。

这是自冷战以来的一次重大角色转换，当时苏联还被视为中国的「老大哥」。

惠特摩说：「中俄关系正按照北京的意思来发展，蒲亭别无选择，只能接受。他现在是习近平的小伙伴了。」 但也有专家立即提醒，蒲亭或许依赖中国，但这不代表他会低声下气，毕竟他在克里姆林宫的残酷政治圈里打滚数十年还能屹立不倒，是个狡猾人物。

智库「亚洲协会」（Asia Society）专家伊凡诺夫（Philipp Ivanov）说：「这段关系显然很不平等，中国的经济规模比俄罗斯大10倍之多，莫斯科对中国的依赖也迅速加深，但要说俄罗斯是附庸国，还言之过早。」

© 2023 AFP