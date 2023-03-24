以色列因司法改革分裂 尼坦雅胡矢言让全国团结

（法新社特拉维夫23日电） 以色列因政府的司法改革计画让全国出现歧见，封路的抗议民众甚至被警方用水炮驱离，总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天承诺要让全国团结起来。

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示威民众担心，现已在国会推进的这项改革会提高政治人物对法院的影响力，并威胁以色列民主。以色列的外国盟友也对这项改革表达关切。

据以色列媒体估计，有成千上万以色列示威群众在特拉维夫（Tel Aviv）和其他城市抗议。

当局提出改革方案以来，过去几个月的例行抗议活动中，其他场合也有规模类似的群众走上街头。

尼坦雅胡透过电视转播发表谈话表示，他决心要推动改革，但希望达成一项提案的支持者与批评者都能接受的解决方案。

他说：「反对改革的人并非叛徒，支持的党人也不是法西斯主义者。」

经过数月的抗争，当中也包括政府高层官员的反对，尼坦雅胡说：「我将竭尽所能让民众冷静下来，并结束分裂。」

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）支持暂停立法程序、与反对者对话的呼声，他在会见尼坦雅胡后，取消了原订今晚对全国发表谈话的计画。

以色列国会议员今天稍早通过一项立法，该法限制宣布总理不适任的理由，这个举措被反对派领袖拉皮德（Yair Lapid）称为用来保护尼坦雅胡的「属人法」。尼坦雅胡因贪腐受审，但他全盘否认。

© 2023 AFP