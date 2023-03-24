北韩官媒：平壤当局测试新型水下核攻击无人艇

（法新社首尔24日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，北韩已测试一种水下核攻击无人艇，设计目的是发动「放射性海啸」，摧毁敌方海军船舰和港口。

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法新社报导，KCNA表示，在本月21日至23日演练期间，北韩军方部署并测试这种新型武器系统，意图制造「超大规模」的毁灭性海浪。

KCNA指出，这种水下核攻击无人艇可部署于任何海岸和港口，或由水面船舰拖曳进行操作。

KCNA提到，这款「秘密武器」21日被放置于咸镜南道（South Hamgyon）外海，23日引爆了一枚测试弹头。在此之前，这具无人艇已在水下80公尺至150公尺航行59小时又12分钟。

北韩劳动党（Workers' Party）中央军事委员会指挥这次演练，「以警告敌人当心真正的核危机，以及验证自我防卫核武力的可靠性」。

北韩去年试射武器次数刷新纪录，同时不断升高核威胁，在此情况下，南韩和美国加强安全合作，本月13日展开5年来最大规模的「自由护盾」（Freedom Shield）联合军演。

KCNA报导，北韩22日发射战略巡弋飞弹，上面「装有模拟核弹头的测试弹头」。

KCNA报导，2枚「箭矢-1」（Hwasal-1）和2枚「箭矢-2」（Hwasal-2）战术性巡弋飞弹自咸镜南道发射，精确击中日本海上的目标。

南韩军方22日已报告北韩发射多枚巡弋飞弹。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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