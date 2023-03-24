川普声称会被捕 纽约检察官指制造错误预期

（法新社纽约23日电） 美国前总统川普本月18日声称自己即将于21日被逮捕，号召支持者抗议，但他并未如期被捕。调查川普涉嫌支付艳星封口费案的纽约检察官今天说，川普制造了「错误预期」。

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3名共和党籍国会议员20日致函曼哈顿地方检察官白艾荣（Alvin Bragg），要求他就这项调查赴国会作证。白艾荣办公室在回函中做上述说明。

这3名共和党人都是联邦众议院委员会主席，他们在信中指责民主党籍的白艾荣筹划「出于政治动机的起诉」。

白艾荣办公室的法律总顾问杜贝克（Leslie Dubeck）在回信中写道：「您们的来函…是针对一项进行中的地检控诉采取前所未闻的查问。」

杜贝克还写道，国会议员的来函是在川普制造自己会被逮捕的错误预期、且据称他的律师吁请国会议员干预之后才发出，而这两件事都不是国会调查的合理依据。

目前还不确定审理此案的大陪审团何时会决定是否起诉川普。76岁的川普已宣布再度参加2024年总统大选，若他真被起诉，将是美国史上首位被控犯罪的卸任或现任总统，届时很可能激化选战。

川普上周在自创社群平台「真实社群」（TRUTH Social）预告自己会被捕，引来媒体大肆报导，民主党人则警告，川普呼吁群众抗议，可能导致2021年1月6日国会大厦遭「川粉」暴力擅闯事件重演。截至目前，为川普抗议的规模都很小且零星。

预期大陪审团今天不会审理此案，明天也不会，因此最快也要等到下周才会做出任何决定。

白艾荣的调查是关于色情片演员「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）在2016年总统大选前数周收到的13万美元（约合新台币400万元）封口费，据称这笔钱是为了让她不要公开她与川普早年的关系。

曾为川普效力的律师柯恩（Michael Cohen）说，他当时代表川普支付了这笔钱，后来获得报销。

专家认为，如果这笔钱没有正确报帐，可能导致伪造业务纪录的轻罪指控。如果假造会计纪录的意图是要掩盖另一项罪行，例如违反竞选资金规定，就会演变成重罪，最重可处以4年有期徒刑。

川普则否认犯罪，他今天在「真实社群」上再度指责白艾荣怀有政治企图，还说：「国家都要毁了，他们还要我们心平气和！」

© 2023 AFP