法国反退改示威延烧 英王首趟国是访问延后

（法新社巴黎24日电） 英国国王查尔斯三世（King Charles III）原定26日抵达法国，展开登基以来首趟国是访问之行。不过，法国总统府已宣布，英王的法国之行因法国国内为年金改革爆发示威而延后。

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法国总统府表示：「在法国总统与英国国王今天早上通话后，法国及英国政府作出了延期的决定。这次国是访问将尽快重新安排。」

查尔斯三世原定于本月访问法国和德国，将是他作为英国国王的首次国是访问。如今法国之行延后，但3月29日至31日的德国之行仍依原计画进行。

英法两国官员一直密切观察法国各地一波波罢工与扰乱情况，在最后一刻决定将原本仔细规划的3天访问行程延后。行程所安排对英吉利海峡两岸历史关系的庆祝活动，同样暂缓。

官员担忧，示威者可能藉英王查尔斯三世访问法国的场合，来宣传他们反对总统马克宏（Emmanuel Macron）力推将退休年龄从62岁提高至64岁的计画。罢工工会成员甚至威胁要扣住为迎接查尔斯抵达而铺设的红地毯。

74岁的查尔斯与75岁王后卡蜜拉（Camilla）原本要造访法国首都巴黎及知名葡萄酒产地西南部大城波尔多（Bordeaux），之后再转往德国访问。马克宏与夫人碧姬（Brigitte）原本要在巴黎以国宴款待英王与王后。

根据白金汉宫稍早说法，查尔斯此趟出访「将庆祝英国和法国及德国的友谊，标示出我们共有的历史、文化与价值」。「这将提供一个前瞻的机会，并展现出英国正与法国和德国在多方面合作推动事务」，包括应对气候变迁及援助乌克兰。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）本月10日才造访巴黎，可惜英王访法行程暂时延后，将重新安排。英国前驻法国大使芮基兹（Peter Ricketts）指出，两国关系先前经历一段「艰难时期」，如今他对于「英法关系展开新页感到非常乐观」。

芮基兹告诉法新社，英国脱离欧洲联盟（EU）后的几年间，英法关系变得非常糟糕；英国不信任巴黎，国内也对于有食言形象的前首相强生（Boris Johnson）没信心，因此更加无益于关系暖化。

芮基兹指出，查尔斯可在促进英法关系上，不带任何政治色彩发挥个人角色，他也具有正当身分。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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