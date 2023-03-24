泽伦斯基视察前线 要欧洲速供长程飞弹战机

（法新社基辅23日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天视察南部前线赫松（Kherson）后告诉欧洲各国领袖，「拖延」交付战机和长程飞弹会让战争更漫长。

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法新社引述一名欧盟官员表示，泽伦斯基自烽火前线搭火车返回基辅时与齐聚布鲁塞尔举行峰会的欧盟各国领袖视讯，激动地描述他的前线所见。

尽管泽伦斯基对欧盟近期计划交付100万发炮弹给基辅表示欢迎，但他继续开口向欧盟要现代战机和飞弹，认为这些武器才能更有效击退俄军。

泽伦斯基开口再要武器前，乌克兰地面部队司令席尔斯基（Oleksandr Syrsky）才说打算趁巴赫姆特（Bakhmut）附近的俄军「师老兵疲」发动逆袭。乌东城镇巴赫姆特是俄国去年侵乌以来双方交战最久、也最血腥的战场。

席尔斯基说：「尽管人力和军备不断流失，侵略者未曾放弃过要不计代价夺取巴赫姆特。」

「（俄军）不遗于力地攻击后，他们正失去力量并变得精疲力竭。我们很快就会利用这个机会，就像我们在基辅（Kyiv）、哈尔科夫（Kharkiv）、巴拉克列亚（Balakliya）和库皮扬斯克（Kupiansk）附近所做的一样。」他意指去年乌军反攻的成功事例。

乌克兰视巴赫姆特为阻挡整个乌东战线俄军的关键。

尽管分析专家认为巴赫姆特战略价值很低，但俄乌双方都对这个城市投入重要战力攻防。（译者：徐睿承/核稿：陈亦伟）

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