美国报复驻叙利亚人员遇袭 亲伊朗武装分子8死

（法新社贝鲁特24日电） 叙利亚人权了望台组织今天说，在无人机攻击导致1名美国承包商死亡和5名美军受伤后，美国空袭叙利亚东部造成8名亲伊朗武装分子死亡。

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美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）昨天说，在美国总统拜登指示下，他已授权「今晚在叙利亚东部对伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guards Corps）附随组织使用的设施实施精准的空袭」。

伊斯兰革命卫队是伊朗军方的分支，被美国列入恐怖组织黑名单。

奥斯汀说：「空袭是回应今天的攻击以及伊斯兰革命卫队附随组织最近在叙利亚对联合特遣部队的一系列攻击。」

五角大厦昨天表示，美国驻叙利亚人员在一处基地遭无人机袭击，造成美国承包商1死1伤，另有5名美军受伤，美方将此事归咎于与伊朗政府为伍的组织，晚间展开报复空袭。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）负责人拉曼（Rami Abdel Rahman）今天说，有8人在美国的空袭中丧生。叙利亚人权了望台组织总部设在英国，在叙利亚这个饱受战争蹂躏的国家拥有广泛的消息来源网络。

他说：「美国空袭的目标是代尔祖尔（Deir Ezzor）市内的1处军火库，造成6名亲伊朗武装分子死亡，另外2名武装分子是在对马雅丁（Mayadeen）沙漠和阿布凯马勒（Albu Kamal）附近的空袭丧命。」

数百名美军驻扎在叙利亚作为打击伊斯兰国（IS）残余势力联盟的一部分，并经常成为民兵组织攻击的目标。

五角大厦说，昨天受伤的两名美军在现场接受治疗，而其他3名美军和1名美国承包商则撤离到伊拉克接受治疗。

美军中央司令部司令、陆军上将库里拉（Michael Kurilla）说：「我们将始终采取一切必要措施保卫我们的人民，并将始终在我们选择的时间和地点回应。」（译者：林沂锋/核稿：陈昱婷）

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