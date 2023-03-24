美犹他州开先例 未成年使用社群媒体须父母同意

（法新社洛杉矶23日电） 犹他州今天成为美国第1个要求社群媒体网站对18岁以下儿童使用帐号须先获父母同意的州，这给Instagram和TikTok等平台带来验证用户年龄的负担。

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这道将在明年3月生效的立法，是为了因应青少年日益沉迷社群媒体的疑虑，以及网路霸凌、剥削和儿童个人资讯收集所构成的安全风险。

然而，这样的法案引发科技公司和公民自由团体提出警告，认为这可能限制遭主流边缘化的青少年获得线上资源的机会，以及对言论自由产生深远影响。

犹他州（Utah）州长柯克斯（Spencer Cox）今天在一项仪式签署2份相关法案。他在推特（Twitter）发文表示：「我们不再愿意让社群媒体公司继续伤害我们年轻人的心理健康。」

这些法案还要求社群媒体公司允许未成年人的帐号对他们的父母完全开放，并新增预设的「宵禁」功能，封锁未成年人跨夜使用帐号。

此外，如果社群媒体公司针对18岁以下的用户使用「上瘾演算法」，依照法案将被处以罚款，父母也更容易以财务、生理或情感受伤害为由对社群媒体公司提告。

美国加州已经实施网路安全法，内容包括对未成年人预设严格的隐私设定；但犹他州的法律更进一步。

俄亥俄州和康乃狄克州等州的立法者也正在制定类似法案。

包括Instagram和TikTok在内的平台，已经采用更多让父母能控制的措施，例如限制传讯和对使用时间设定上限。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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