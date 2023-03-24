西班牙警员被控色诱左派人士 议员斥政府没道德

（法新社巴塞隆纳24日电） 西班牙警方据称为了渗透深入极端左派与环保团体，警员不惜与相关团体人士发生性关系，以赢取对方信任并获得情资，西班牙政府为此遭受抨击。

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加泰隆尼亚媒体La Directa今年1月揭发丑闻，化名叫丹尼尔．耶南德兹（Daniel Hernandez）的警员从2020年以来，与巴塞隆纳的极左派运动组织多名成员发生性关系。

根据相关媒体报导，在其中一个案例，亲密关系持续近一年时间。

有6名女性投诉这名警员，指控他性侵。她们声称是受骗才跟警员发生性关系。

这群女性的委任律师之一沙拉萨（Mireia Salazar）告诉法新社，投诉的目的「是要了解这些行为有多过分，依我们来看，这种做法根本于法无据」。

环保团体「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）的马德里分部上周也指控，有一名女警员「至少与一位组织成员发生性关系」，使整起丑闻更加扩大。

这起丑闻令人联想到英国的凯特．威尔森（Kate Wilson）案件。环保人士威尔森受到一名卧底警员蒙骗，与对方维持近2年的性关系。

在2021年的代表性判决中，法院判处警方侵犯威尔森的人权。

耶南德兹案引发西班牙国内众怒，尤其是在2017年推动独立失败、随后引爆西班牙数十年来最严重政治危机的东北部加泰隆尼亚地区。

西班牙中央政府去年才承认，曾用以色列企业开发的间谍软体「飞马」（Pegasus）监听18名加泰隆尼亚分离主义领袖的手机。

主张独立的加泰隆尼亚左翼共和党（ERC）议员鲁菲安（Gabriel Rufian）上个月在国会辩论期间质问西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez），「你们的道德底线究竟在哪」。

他提到这起案件表示，「这不仅威胁政治自由、意识形态自由，而且似乎也威胁性自由」。

桑杰士的左翼少数联合政府必须时常仰赖加泰隆尼亚左翼共和党支持，以便在国会通过法案。

联合政府当中的小型左翼政党「我们可以」（Podemos）同样批评这起案件，该党的平权事务负责人罗德里格斯（Angela Rodriguez）接受广播节目访问时指出，「这是对女性的暴力」。

她还说：「我认为我们尽快知道事情真相，才能尽快声张正义，这对维安机构的声誉也是好事。」

© 2023 AFP