赤道几内亚爆发马堡病毒 疫情蔓延3省

（法新社马拉波23日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，赤道几内亚爆发马堡病毒（Marburg）疫情已经造成7人死亡，另有20件可能的死亡病例，疫情已蔓延到该国3个省份。

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几乎与伊波拉病毒（Ebola）同样致命的马堡病毒，现已扩散到赤道几内亚基埃－恩特姆省（Kie-Ntem）以外。基埃－恩特姆省于今年1月出现已知的首批死亡病例。

赤道几内亚政府指出，疫情已经蔓延到经济中心巴塔（Bata）。 世卫组织非洲区主管莫伊提（Matshidiso Moeti）说，马堡病毒疫情扩散「是一个关键讯号，需要加强应对力道，以迅速阻止传播链，避免潜在的大规模爆发和人命损失」。

世卫组织在官网的报告中提到，自疫情爆发以来，「共有9件实验室确诊病例与20件可能病例」。

「在9件实验室确诊病例中，有7人死亡，可能病例则全部丧命。」 世卫组织一名官员今天告诉法新社，这20件可能病例中，他们都具有马堡病毒的所有症状，且跟确诊病例接触过，但无法从他们身上采集样本，或是无法治疗他们。

赤道几内亚东部的基埃－恩特姆省、西部的滨海省（Litoral）和中南省（Centro Sur）皆出现病例，所有这些省份都接壤着邻国喀麦隆和加彭。

© 2023 AFP