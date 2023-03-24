马斯克吁各国勿让权给世卫 谭德塞警告当心假新闻

（法新社日内瓦23日电） 社群平台推特执行长马斯克在全球针对新的防范流行病协议展开谈判之际，推文表示，各国不应「将权力拱手让给世界卫生组织（WHO）。」世卫今天对此反击，警告民众要当心「假新闻」。

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世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在记者会中说：「指称协议将把权力让渡给世卫的说法完全错误。这是假消息。协议内容将由各国决定。」

谭德塞没有点名马斯克（Elon Musk），但今天稍早，谭德塞在推特（Twitter）上回覆推文，坚称「各国不会将权力拱手让给世卫」。

他说：「流行病协议不会改变这点。协议将帮助各国更有效防范流行病，帮助我们更妥善保护民众，不论他们生活在富裕或贫穷的国家。」

相关协商正朝向旨在帮助预防和迅速因应未来流行病的全球协议迈进，最终定案将在2024年5月交付世卫成员国表决。

这项协议将可在发生COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情这类全球卫生紧急情况时，解决各国迅速交换讯息的需求，并可防止COVID-19危机期间出现的疫苗取得严重不公现象。

协议还应呼吁各国加强国内、区域、全球的准备工作和检测系统，以便及早发现流行病风险。

不过，即便还没开始讨论，世卫就已在对抗与谈判及协议有关的一连串假新闻和阴谋论，包括指控世卫打算接管各国的卫生政策。

谭德塞今天向记者坚称，根据正在讨论的协议，「任何国家都不会将主权让渡给世卫」。

他说：「协议内容将由各国决定，而且只能由各国决定，各国也将依据各自的国内法律来执行协议。如果任何政治家、商人或任何人不明白这项流行病协议，我们非常乐意讨论并解释。」

© 2023 AFP