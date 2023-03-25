中国侵犯人权且与台湾关系紧张 纽西兰外长表达担忧

（法新社雪梨24日电） 纽西兰外交部长马胡塔今天表示，她在与中国外长会晤时，对中国侵犯人权及中国与台湾之间日益紧张的关系，表达了她的担忧。马胡塔（Nanaia Mahuta）在声明中也提到，她在与中国外交部长秦刚会面期间，「指出纽西兰对新疆的人权状况、香港的权利和自由受到侵蚀，感到深切的担忧。」

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纽西兰外交部在声明中说：「马胡塔表达了对南海事态发展及台湾海峡紧张升高的忧心。」

马胡塔表示，她要重申纽西兰谴责俄罗斯全面入侵乌克兰。中国是俄罗斯重要的盟友，这两国也都批评美国和北大西洋公约组织（NATO）破坏了全球稳定。

马胡塔22日抵达中国，展开为期4天的访问，这是纽西兰部长级人士2019年以来首次拜访中国，她还会见了中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，以及商界与女性领袖。

根据中国外交部的声明，王毅告诉马胡塔，中国和纽西兰一直相互尊重和信任。

在与美国、澳洲、英国和加拿大共同组成的情报共享网路「五眼联盟」（Five Eyes）中，纽西兰一直被视为对中国持温和态度的国家。但在中国和索罗门群岛达成安全协议后，纽西兰过去一年在安全和中国于南太平洋影响力日增的议题上，态度转为强硬。

随着中国在南海扩张军力，纽西兰持续对太平洋地区潜在的军事化表达关切。

马胡塔表示，在面对面接触中断数年后，两国期待就一系列议题恢复直接对话。

她邀请秦刚到纽西兰访问，并称纽西兰总理希金斯（Chris Hipkins）有机会在今年访问中国。在阿尔登（Jacinda Ardern）辞职后，希金斯今年1月接任总理。

© 2023 AFP