俄乌两军涉草率处决战俘 联合国深表关切

（法新社基辅24日电） 联合国今天表示，他们对俄罗斯与乌克兰部队都出现在战场上草率处决战犯一事「深感关切」。

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乌克兰近日指控俄军杀害一名乌军俘虏，有画面显示他在大喊「荣光归乌克兰」后遭枪毙。

联合国乌克兰人权监测团（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）团长包格纳（Matilda Bogner）今天在基辅举行记者会指出，她的组织最近记录到俄乌双方都有杀害战俘情事。

包格纳说：「我们对于乌克兰武装部队草率处决多达25名俄国的战俘及失去作战能力人员深表关切，我们已记录到这些事件。」

包格纳说：「这些杀戮行为常是在战场上一抓到战俘就犯下。」

「我们知道乌克兰当局正对涉及22名受害者的5起案件调查，但我们不知道是否有任何犯罪者遭到起诉。」

包格纳也对据称15名乌克兰战俘在被俘后遭俄军处决表示「严重」关切。

她说俄罗斯佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）犯下其中11起杀戮事件。据称瓦格纳集团正主导俄方攻打巴赫姆特（Bakhmut）的作战，这是俄乌战争中打得最久、也是最血腥的战役。

自俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）一年多前全面入侵乌克兰以来，莫斯科与基辅便互控对方不当对待战俘。

© 2023 AFP