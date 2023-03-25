全球人权团体关注所在 卢安达饭店原型人物获减刑将出狱

（法新社卢安达基加利24日电） 好莱坞电影「卢安达饭店」（Hotel Rwanda）英雄原型人物鲁塞萨巴奇纳即将出狱，卢安达政府人士今天表示，塞萨巴奇纳已获减刑，可望于明天获释。

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法新社报导，在卢安达1994年大屠杀期间，鲁塞萨巴奇纳（Paul Rusesabagina）在首都基加利（Kigali）担任一家饭店的经理，协助拯救了大约1200条人命。当时有大约80万人遇害，以图西族（Tutsis）为主，也包括温和的胡图族（Hutus）。

鲁塞萨巴奇纳后来成了对卢安达总统卡加米（Paul Kagame）的直言批评者，并成立了自己的政党，他的事迹被拍成了获奥斯卡奖提名的2004年好莱坞电影「卢安达饭店」，由美国演员唐奇铎（Don Cheadle）主演。

之后，鲁塞萨巴奇纳在2021年9月经审讯被判25年徒刑，他的支持者指责，这是一场假审判，充满了不法情事。他的家人则担心，现年68岁的他健康恶化，恐命丧狱中，但希望能有和他团聚的一天。

在不到两个礼拜之前，卡加米曾说，卢安达当局正研究如何解决鲁塞萨巴奇纳一案。本案是西方以及全球人权团体的关注所在。

卢安达政府发言人马柯洛（Yolande Makolo）今天告诉记者：「鲁塞萨巴奇纳和（同案被告）恩萨毕马纳（Callixte Nsabimana）已依据总统命令获得减刑，这是因为考量对于他们的从轻发落请求。」

马柯洛说，与鲁塞萨巴奇纳一同被判犯下恐怖主义罪行的另外18人也获减刑。这凸显美国和卡达在解决这起案件所发挥的作用。

但马柯洛又说：「谁都不应对减刑的含意产生错觉，因为大家一致认为，他们犯下了严重罪行，也因此被判有罪。」 一名卢安达政府消息人士告诉记者，鲁塞萨巴奇纳等人犯可望在明天获释。

© 2023 AFP