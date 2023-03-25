印度反对派要角遭拔议员资格 矢言为民主而战

（法新社新德里25日电） 印度反对派要角、最大在野党国大党的国会下议院议员拉胡尔．甘地今天说，他昨天遭取消议员资格，是因他要求对总理莫迪的一位重要企业界盟友进行调查，他会继续为民主而战。

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52岁的拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）因2019年在一场竞选造势活动中说：「为何小偷都姓莫迪？」，意指总理莫迪（Narendra Modi）贪污，但遭另一名同姓莫迪的地方议员提告诽谤。总理莫迪故乡古茶拉底省 （Gujarat）的法院23日判决拉胡尔．甘地罪名成立，下议院旋即在昨天取消他的议员资格。

莫迪政府一直以来遭到政坛对手和人权团体广为指控其利用司法来打击和压制批评声音。但拉胡尔．甘地今天表示，他不会向威吓低头。

拉胡尔．甘地对媒体记者说：「我会采取一切必要行动，来捍卫这个国家的民主本质。他们已经习惯每个人都害怕他们，但我不怕。」他意指莫迪的执政党印度人民党（Bharatiya Janata Party）。

拉胡尔．甘地是莫迪在印度政坛的最大对手。他遭到下议院取消议员资格，正值莫迪与印度最有权势实业家之一阿达尼（Gautam Adani）的关系遭到各方检视。

莫迪与阿达尼的密切伙伴关系已有数十年历史，但阿达尼的商业帝国却在今年再度受到关注，因为一家美国投资公司指控其「明目张胆」进行公司诈欺。拉胡尔．甘地所属的国大党（Congress Party）数周以来要求印度国会对相关指控进行适当调查。

拉胡尔．甘地对记者表示：「我之所以被解除议员资格，是因为总理...害怕接下来的言论将冲着阿达尼而来。我会继续提出这个问题：总理与阿达尼先生是什么关系？」（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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