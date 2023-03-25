印度最大反对党领袖拉胡尔甘地 被取消国会议员资格

（中央新德里24日电） 印度国会公告指称，印度最大反对党「国大党」（Congress Party）领袖拉胡尔．甘地已被取消国会下议院议员资格。

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拉胡尔．甘地（Rahul Gandhi）本为国会下议院议员，下议院今天发布通告，取消他作为克勒拉省（Kerala）瓦亚纳德县（Wayanad district）议员的资格，从23日诽谤罪名成立起生效。

拉胡尔．甘地现年52岁，曾任国大党党主席，但于2019年因国大党在国会选举中惨败而辞职。虽然姓甘地，但拉胡尔．甘地的家族与印度圣雄甘地（Mahatma Gandhi）并无关系。

他的外曾祖父尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）是印度首任总理；祖母英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）与父亲拉吉夫．甘地（Rajiv Gandhi）都曾任印度总理，都遇刺身亡；他的母亲桑妮雅・甘地（Sonia Gandhi）曾是国大党党主席

2019年大选期间，他曾在一次竞选大会上质问「为何小偷都姓莫迪」，本意是指控总理莫迪（Narendra Modi）贪污，但遭另一名同样姓莫迪的地方议员提告：「怎么能说姓莫迪的人都是贼？」

莫迪家乡古茶拉底省 （Gujarat）一座地方法院，昨晚宣判拉胡尔．甘地诽谤罪名成立，判刑2年，准许保释、可上诉。

© 2023 AFP