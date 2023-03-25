联合国秘书长古特瑞斯：人类需为用水规划新路线

（法新社纽约联合国总部24日电） 联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天紧急呼吁各国改变用水方式与保护水资源，以防冲突爆发并确保全球未来能繁荣发展。

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古特瑞斯在为期3天的联合国水资源大会（UN Water Conference）结束时说，水是「最宝贵的公共财，必须摆在全球政治议程的中心」。

古特瑞斯说：「所有人类对未来的希望，就某种程度而言，取决于能否规划出科学根据的新路线，以落实关于水资源的议程。」

「现在已是采取行动的时候了。」

目前世界各国对水资源的做法，无法达成国际订定的2030年目标，包括取得安全饮用水与让所有人都能出入卫生设施。

古特瑞斯前几天称水是人类的「命脉」，「遭吸血般地过度消耗」已打破水资源循环，引发更多自然灾害。

联合国水资源大会约有1万人与会，会前与会议期间非政府组织、各国政府与民间机构提出近700项承诺，包括建造厕所、复育30万公里的受损河川与面积庞大的湿地。

环保智库「世界资源研究所」（World Resources Institute）的水资源专家艾斯兰（Charles Iceland）说，只有不到1/3的承诺获得资金挹注，即只有约1/3的作为能产生实质影响。

尽管如此，他告诉法新社「这些自愿性承诺依旧是好的开始」，特别是以德国为首管理横跨非洲9国的尼日河（Niger River）流域计画。

根据联合国水资源组织（UN-Water）网站汇整的最新数据，2020年有20亿人仍无安全饮用水可用，36亿人无法取得具安全管理的卫生服务，其中有4亿9400万人得在公共场合大小便。

至少有20亿人饮用受粪便污染的水源，23亿人缺乏基本卫生设施服务可用，相关情况助长霍乱、痢疾与小儿麻痹症的传播。

气候变迁让干旱变得更频繁与严重，政府间气候变迁问题小组（IPCC）也估计，今年全球至少一半人口要面临一段时间「严重」缺水。

© 2023 AFP