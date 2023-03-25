英拟供乌克兰贫铀弹 蒲亭：若成真将以牙还牙

（法新社莫斯科25日电） 俄罗斯总统蒲亭今天扬言，一旦乌克兰从西方国家手中取得贫铀弹药，莫斯科也将在乌国部署同样的弹药。英国当局日前证实，计划向基辅供应这种弹药。

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法新社报导，蒲亭接受俄国电视台采访时表示，「毫不夸张地说，我们有数十万枚这样的炮弹，但我们还没用过它们。」

他还说，这些武器「可以被列为对人类…与环境最有害且最危险的武器。」

英国当局20日证实，将提供给乌国的弹药当中含有贫铀（depleted uranium，又称衰变铀）。这种重金属之所以用于制成武器，主要因为具有高密度特性，能更轻易穿透战车与装甲。

不过，贫铀对使用武器的士兵和武器发射地区的平民来说是有毒物质，因此颇具争议。

英国外交大臣柯维立（James Cleverly）本月22日曾强调，俄罗斯是唯一谈论核风险升高的国家，且贫铀弹是传统武器，并非核武。

他在宣布英国国际科技战略的场合中说：「并无核升级情况。世界上唯一谈论核问题的国家是俄罗斯。俄罗斯并未受到威胁，这件事纯粹关于协助乌克兰自我防御。」

柯维立还表示：「值得确定让每个人都了解，不是因为贫铀弹的名称中含有铀字，就代表这些是铀弹。这些不是核弹药，纯粹只是传统弹药。」

© 2023 AFP