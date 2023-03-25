被控谋杀海地总统 1人认罪并愿协助调查盼换减刑

（法新社迈阿密24日电） 法庭文件显示，拥有海地、智利双重国籍的雅尔（Rodolphe Jaar）是被控在2021年谋杀海地总统摩依士的其中1人，他今天在美国针对与暗杀有关的指控认罪。

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根据认罪答辩，50岁的雅尔当庭坦承提供「物质协助和资源」，并知道会被用来绑架和杀害海地总统摩依士（Jovenel Moise）。

美国佛罗里达州南区联邦检察官指控11人策划暗杀摩依士，商人雅尔是首位将被定罪的人。

53岁的摩依士2021年7月7日在位于太子港（Port-au-Prince）的私宅中，被哥伦比亚佣兵枪杀。他的维安人员并未介入阻止。

根据认罪答辩，雅尔接待了那些哥伦比亚突击队，并给了他们武器。

在认罪时，雅尔提出要帮助美国联邦当局调查摩依士谋杀案，希望能因此获得减刑。

如果未获减刑，雅尔可能面临最高无期徒刑的惩罚。

他的判决预定在6月初出炉。

美国佛罗里达州南区联邦检察官拉普安特（Markenzy Lapointe）在2月15日于迈阿密举行的记者会中指出，对金钱和权力的渴望，是策划杀害摩依士的动机。

当时，拉普安特宣布逮捕4名嫌犯，其中包括委内瑞拉人因特里亚戈（Antonio Intriago）与哥伦比亚人欧提兹（Arcangel Pretel Ortiz）。

美国的调查发现，迈阿密保全公司CTU的经理因特里亚戈和欧提兹策划了一个绑架摩依士的计画，并希望由海地裔美国人萨农（Christian Sanon）取代摩依士，成为海地总统。

检方表示，做为推翻摩依士的交换条件，他们未来可以得到丰厚的合约，可以在萨农未来领导的政府中，负责兴建基础建设工程，并负责供应安全部队和军队设备，而萨农同样也在美国被起诉。

在绑架摩依士失败后，据传筹划政变阴谋的领导人，决定与CTU雇用的20名哥伦比亚突击队员一起将他暗杀。

© 2023 AFP